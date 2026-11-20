Chemistry check! Shuvee Etrata at Anthony Constantino, nagpakilig sa TiktoClock
Grabe ang chemistry nina Shuvee Etrata, na isang model at actress, at Anthony Constantino, isang influencer at actor, sa kanilang paglabas sa TiktoClock ngayong November 20, 2026.
Sadyang nakaka-smile from ear to ear ang vibes ng dalawa na siguradong magpapakilig sa mga viewers. Mapapanood ang show na ito tuwing weekdays, 11:00 AM sa GMA Network, kung saan naghahatid ng saya sina Kim Atienza, Pokwang, Jayson Gainza, Faith Da Silva, at Herlene Budol.
Let's be honest, bihira yung chemistry na ganito kalakas na kahit sandali lang, ramdam agad ang spark. Sino kaya sa inyo ang shipping na shipping na sa dalawang ito?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.