Ethan Benares, gustong makatrabaho si Gehlee Dangca pagkatapos ng PBB Collab 3.0
Hindi pa rin maka-get over si Ethan Benares sa closeness nila ni Gehlee Dangca sa loob ng Bahay ni Kuya. Sa isang report nitong Huwebes, 19 Nobyembre 2026, inamin ng dating "Pinoy Big Brother Collab 3.0" housemate na interesado siyang makatrabaho ulit ang fellow housemate sa future.
Para kay Ethan, genuine ang pag-aalala at care niya para kay Gehlee bilang kaibigan. Aminado siya na worried siya para rito at Umaasa siyang okay lang ang lagay ni Gehlee sa loob ng bahay. Naniniwala rin si Ethan na marami pang magagawang magandang bagay si Gehlee sa kanyang career.
Bond na kinikilig ang fans
Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit naging hot topic ang dalawa sa mga viewers. Sobrang halata kasi ng closeness nila sa loob ng PBB house, kaya naman marami sa mga fans ang nagsimulang i-ship ang dalawa. Bago siya ma-evict noong Sabado, 15 Nobyembre 2026, sama-sama silang sumulat ng kantang pinamagatang "Lullaby."
Lumabas si Ethan sa bahay kasama si Calix Esguerra. Tingin niya ay malaking tulong ang experience na ito para sa kanyang acting career. Para sa kanya, ang PBB ang nagsilbing biggest stepping stone niya, lalo na't bago pa lang siya sa industriya bilang artist. Happy siya na naranasan niya ang lahat ng iyon.
Focus sa acting career
Walang pakialam si Ethan kung siya ang unang lumabas o ang huling matitira sa bahay. Ang mahalaga raw sa kanya ay ang pagpapatuloy sa kanyang pag-arte. Ngayong nasa labas na siya, plano na niyang magtrabaho nang husto para mas mapalago pa ang kanyang career.
Sobra ring na-touch ang "Sporty Palangga ng Bacolod" sa mainit na pagtanggap ng mga fans pagka-evict niya. Pero ang pinaka-emotional na part ng kanyang pagbabalik ay nang muli niyang makita ang kanyang ina matapos ang anim na buwan na pagkakalayo. Aminado siyang naiyak siya dahil sa sobrang stress, pagod, at homesickness habang nasa loob ng bahay, at nailabas niya lahat ng iyon sa isang yakap.
Lessons mula sa pagkatalo
Bago pa man sumabak sa PBB, naging contestant na rin si Ethan sa "Sparkle Campus Cutie Season 2." Kahit hindi siya nanalo sa competition na iyon, hindi ito naging hadlang para sa kanya. Sa halip, itinuring niya itong isang redirection sa kanyang buhay.
Naniniwala si Ethan na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa buhay at hindi palaging panalo ang ending. Para sa kanya, ang panalo ay isa sa pinakamalaking achievements, pero ang pagtalo ay isa ring mahalagang lesson na dapat matutunan ng isang tao.
Samantala, habang wala na si Ethan, may mga bagong mukha naman na pumasok sa PBB. Sila Allen Ansay, Ronnie Pasamba, Daniela Stranner, at Lorelaine Sañosa ang mga pinakabagong addition sa grupo ng mga housemates. Ang "PBB: Collab 3.0" ay nagsimula noong 24 Oktubre 2026 at mapapanood sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:55 p.m.
Sana all may kanta bago umalis ng bahay, 'no? Kayo, ship niyo rin ba itong dalawa?