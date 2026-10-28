Sakripisyo o abandonment? Ang bigat ng 'Buddy' ni Michael de Mesa
Sino ba naman ang hindi naiyak sa tema ng absent father? Common na common ito sa mga Pinoy household, pero sa pelikulang "Buddy," tinatanong nito kung absent pa rin ba ang isang tatay kung financial support naman ang ibinigay pero wala ang physical presence. Dito papasok ang karakter ni Jojo na ginampanan ni Michael de Mesa.
Si Michael de Mesa, na isang kilalang aktor at director, ang bumuhat sa role ni Jojo. Sa kuwento, si Jojo ay isang retired seaman na ginugol ang ilang dekada sa dagat para lang mapagtustusan ang pamilya. Bilang isang biyudo, nagpunta siya sa Finland para subukang muli na makipag-ugnayan sa kanyang tatlong anak na sina Jake, Abby, at Eli. Pero doon niya nadiskubre na ang mga taon na wala siya ay hindi lang basta distansya kundi isang malalim na emotional gap.
Ang kapalit ng sakripisyo
Sa premiere night noong Martes, October 27, inamin ni de Mesa na relate siya sa karakter dahil gagawin ng isang ama ang lahat para sa mga anak. Ayon sa kanya, may consequence pala ang mabuting intensyon: nasaktan pala ang mga iniwan dahil sa sakripisyo, at ang realization ay dumarating lang sa bandang huli.
Ipinapakita ng "Buddy" ang perspective ng mga tatay na kailangang lumayo para magtrabaho abroad. Hindi nito sinasabing deserve ng mga absent fathers ang justification, pero mahalagang isipin na hindi lahat ng tatay na malayo sa bahay ay gustong maging absent. Isang familiar dilemma ito para sa mga pamilyang Pinoy: ang parents na lumalabas ng bansa para sa better life ng mga anak, at ang mga anak na lumalaking may resentment dahil sa kawalan ng magulang.
Para sa mga magulang, sakripisyo ito para sa future. Pero para sa mga anak, lost time ito na hindi na mababawi kahit kailan. Sa kaso ni Jojo, nalaman niyang may mga personal struggles pala ang mga anak niya sa likod ng kanilang seemingly perfect lives. Si Jake, ang panganay, ay may failing marriage. Si Abby naman ay trapped sa isang cheating fiancé. Ang bunso namang si Eli ay may mga lihim tungkol sa kanyang identity.
Higit pa sa pagiging provider
Isa pang masakit na point ng pelikula ay kung paano mas nagiging close ang mga anak sa ibang parental figure kapag wala ang tatay. Sa pelikula, mas madali pa para sa mga anak ni Jojo na mag-open up kay Ben, ang best friend ni Jojo na ginampanan ni Benjie Paras, kaysa sa sarili nilang ama.
Dito pumapasok ang hiling ng marami: ang maging "buddies" sa kanilang mga magulang. Hindi lang yung traditional na parent-child relationship, kundi yung may mapagsasabihan ng problema at makakausap tungkol sa buhay nang walang takot na mahusgahan. Reminder ang pelikula na ang pag-provide sa pamilya at ang pagiging present para sa kanila ay dalawang magkaibang bagay. Kahit hindi na maibabalik ang mga taong nawala, posible pa ring ayusin ang relasyon kung parehong panig ang gustong mag-unawaan.
Mula Finland hanggang MMFF
First Filipino film ang "Buddy" na kinunan sa Helsinki, Finland. Pinili ni Director Lucky Blanco ang location na ito dahil ito raw ang "happiest country" sa mundo at gusto rin niyang ipakilala ang mga Overseas Filipino Workers (OFWs) na nakatira doon. Sa tulong ng embassy, nabanggit ni Blanco na nararamdaman ng mga Pinoy doon na hindi sila napapansin, kaya magandang paraan ito para ipakilala ang Finland na may 17,000 Filipinos.
Kasalukuyang nakatakda ang cast na lumipad pabalik ng Helsinki sa December 12 at 13 para sa premiere doon at para magbigay ng entertainment sa mga OFW.
Pinaghalong sentimental at comedic moments ang hatid ng pelikula, na madalas ay kailangan para sa mga family drama sa Metro Manila Film Festival (MMFF). Pero bakit hindi ito isinubmit sa MMFF ngayong taon? Sabi ni Blanco, may konting panghihinayang siya lalo na nang makita ang positive reaction ng mga tao sa premiere night, pero nag-decide silang magkaroon ng sariling release na lang dahil ibang competition ang MMFF.
Sumang-ayon naman si de Mesa na baka hindi lang talaga ito ang tamang panahon para maging entry ang pelikula sa MMFF. Ayon sa aktor, wala naman silang pinag-usapan noon tungkol sa pag-entry nito, kaya okay lang at baka hindi lang talaga meant to be.
Kaya naman, itatanong ko sa inyo: Sapat na ba ang pera para masabing hindi ka absent na magulang, o kailangan talaga ng physical presence para masabing kumpleto ang pamilya?