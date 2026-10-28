pamilya ni ate gay, humihingi ng tulong dahil sa ₱2.4M na hospital bill
Humihingi na ng tulong pinansyal ang pamilya ng sikat na comedian na si Ate Gay dahil sa lumalaking bayarin sa ospital na umabot na sa ₱2.4 million. Kasalukuyang nakikipaglaban ang entertainer sa cancer at nananatili sa Intensive Care Unit (ICU) ng Asian Hospital and Medical Center sa loob ng halos isang linggo.
Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Ate Gay? Siya si Gil Aducal Morales, isang Filipino comedian at television host na kilalang-kilala sa kanyang pag-impersonate kay Nora Aunor. Naging bahagi rin siya ng mga variety shows na Comedy Bar noong 2010 hanggang 2011 at Wowowillie noong 2013. Bukod sa pagiging host, sikat din siya sa kanyang mga comedic mashups ng mga popular songs.
Panawagan para sa tulong
Sa gitna ng mabigat na pagsubok na ito, nag-post ang pamilya ni Ate Gay sa social media para humingi ng suporta. Emotional ang kanilang panawagan sa mga kaibigan, fans, kasamahan sa industriya, at sa kahit sinong may mabuting loob na maaaring magbigay ng anumang halaga para makatulong sa kanyang medical expenses. Ayon sa pamilya, ang pananatili ni Gil Aducal Morales sa ICU ay nagdulot ng matinding financial burden, kaya naman kailangang-kailangan nila ng tulong mula sa labas.
Binigyang-diin ng pamilya na walang maliit na halaga pagdating sa pagtulong. Para sa kanila, bawat kontribusyon, panalangin, at pag-share ng kanilang post ay malaking bagay na para mapanatili ang medical care ni Ate Gay. Hindi lang pera ang hinihingi nila; lumalapit din sila sa publiko para isama ang comedian sa kanilang mga dasal habang nananatili silang hopeful para sa kanyang recovery.
Ang laban ni Ate Gay
Nakilala si Ate Gay sa industriya ng entertainment sa Pilipinas dahil sa kanyang distinctive brand ng comedy, impersonations, at musical performances. Ang galing niya sa pag-combine ng humor at mga sikat na kanta ang dahilan kung bakit naging pamilyar na mukha siya sa mga comedy bars, television appearances, at live entertainment shows. Pero sa likod ng lahat ng tawa at makukulay na performance na ibinigay niya sa publiko, ngayon ay hinarap niya ang isa sa pinakamahirap na chapter ng kanyang buhay.
Ang sitwasyon ni Ate Gay ay isang paalala kung gaano kabigat ang financial challenges na kasama ng matagal na pananatili sa ospital at pagharap sa mga serious medical conditions. Habang patuloy na tumatanggap ng gamutan ang comedian, kumakapit ang kanyang mga mahal sa buhay sa pag-asa na malalagpasan niya ang kasalukuyang health struggles na ito, lalo na't ginugol niya ang maraming taon sa pagpapasaya ng mga tao.
Paano makakatulong?
Para sa mga gustong mag-abot ng tulong, nagbigay ang pamilya ng RCBC savings account sa pangalan ni Mark Thew Morales na may account number na 9032693623. Nabanggit din sa anunsyo ang GCash at MariBank bilang iba pang donation channels, bagaman hindi nailagay ang mga specific account details nito sa post.
Hinihikayat ang mga supporters na i-verify muna ang donation information sa pamamagitan ng official announcements ng pamilya bago magpadala ng pera. Sa huli, nagpasalamat na ang pamilya sa lahat ng nagpadala na ng pagmamahal, generosity, at suporta para kay Ate Gay.
Sana talaga ay mabilis na maka-recover si Ate Gay para muli nating mapanood ang kanyang mga iconic na performances.