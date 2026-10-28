ABS-CBN, naghakot ng awards sa 28th Gawad PASADO!
Grabe ang panalo ng ABS-CBN sa 28th Gawad PASADO Awards kung saan kinilala ang kanilang mga television shows, pelikula, at mga talent. Ang award ceremony na ito ay organized ng Pampelikulang Samahan ng mga Dalubguro (PASADO) para bigyang-pugay ang outstanding artistic at cultural achievements sa Philippine cinema at television.
Sa TV categories, hindi talaga nawala si Coco Martin. Nakuha niya ang PinakaPASADOng Aktor sa Telebisyon dahil sa pagganap niya bilang Tanggol sa FPJ’s Batang Quiapo. At siyempre, hindi lang ang bida ang nanalo dahil pati ang mismong show na FPJ’s Batang Quiapo ay hinirang ding PinakaPASADOng Programa sa Telebisyon. Deserved!
Hindi rin nagpahuli si Kaila Estrada na itinanghal bilang PinakaPASADOng Aktres sa Telebisyon. Ipinakita niya ang kanyang galing bilang Atty. Erica Melendez sa mystery-thriller series na What Lies Beneath.
Pagdating naman sa pelikula, Star Cinema ang bida. Ang family drama na Meet, Greet & Bye ang kumuha ng top movie honor bilang PinakaPASADOng Pelikula. Kasabay nito, nanalo rin si Joshua Garcia bilang PinakaPASADOng Aktor.
Kahit mga veteran at young stars, kasama sa listahan ng winners. Nakuha ni Charo Santos ang titulong PinakaPASADOng Aktres para sa Only We Know. Habang si Lucas Andalio naman ay kinilala bilang PinakaPASADOng Batang Aktor para sa kanyang breakthrough role sa movie na Call Me Mother.
Sana all nakakahakot ng trophies, 'no? Kayo, sino sa mga nanalo ang favorite niyo?