Michael V., open pa rin sa content creators for Bubble Gang pero dapat marunong sumunod sa MTRCB
Naghahanap pa rin ang Bubble Gang ng mga content creators na may tamang traits para sumali sa kanilang long-running gag show. Ayon kay Michael V., kailangan ng ibang klaseng discipline pagdating sa television comedy kumpara sa social media.
Sa isang round-table interview kasama ang mga cast members na sina EA Guzman, Analyn Barro, Matt Lozano at Diego, inamin ni Michael V. na sumubok na silang kumuha ng content creators bilang guest performers dati. Pero ayon sa kanya, Tinry namin ‘yun eh, before, pero may mga hinahanap kaming traits na hindi namin mahanap sa content creators.
Kaya naman tuloy pa rin ang pag-invite ng show ng iba't ibang guests sa pag-asang makahanap ng mga talentong pwedeng maging regular cast.
Ang hamon ng MTRCB
Binigyang-diin ni Michael V. na kung gusto ng mga content creators na lumipat sa telebisyon, dapat nilang intindihin ang mga regulasyon ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB). Iba kasi ang takbo ng broadcast program kumpara sa social media kung saan halos walang restrictions.
Siguro pag natutunan nila na i-galang at i-acknowledge ang presence ng MTRCB at sila themselves will censor ‘yung content nila. Baka sakali, dagdag niya.
Para sa veteran comedian, hindi naman hadlang ang mga bawal. Sa katunayan, naniniwala siyang mas nagiging creative ang isang tao kapag limitado ang options. Sabi niya, Mas magiging creative ka pag maraming bawal at ito lang yung playthings na binigay sa’yo sa loob ng isang maliit na playground. Para sa kanya, dito talaga masusukat ang pagiging creative pagdating sa comedy.
31 years ng tawanan
Nagdiriwang ng 31st anniversary ang Bubble Gang ngayong buwan ng Oktubre. Bahagi ng selebrasyon ang dalawang part ng anniversary special na ipinalabas noong October 18 at 25.
Nakiisa sa special guests sina Jessica Soho at Apl.de.Ap, pati na rin ang mga dating cast members na sina Assunta de Rossi at Gwen Zamora.
Kaya sa mga content creators d'yan, handa na ba kayong mag-self censor para lang makasama sa gang?