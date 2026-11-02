RobKee is real? Mikee Quintos at Robbie Jaworski, trending na sa PBB: Collab Edition 3.0
Trending ngayon sa social media ang tambalang "RobKee" matapos ang mga huling eksena nina Mikee Quintos, isang actress at singer, at Robbie Jaworski, isang actor, sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0.
Nagsimula ang ingay matapos silang bigyan ni Kuya ng task na gumawa ng miniature house nang palihim. Kahit magkahiwalay silang nagtrabaho, nag-strategize ang dalawa para maihatid ang bahay sa Confession Room. Dahil sa success ng task, nakakuha sila ng P10,000 para sa charity.
Hindi lang doon natapos ang chemistry dahil inutusan din silang dalhin ang miniature house sa dining room. Kitang-kita ang effortless na pag-uusap at teamwork ng dalawa para matapos ang utos. Pero ang pinaka-peak ng kilig ay nang mag-dress up sila bilang prince at princess para sa kanilang Halloween party.
Bilib na bilib ang mga netizens sa vibe ng dalawa. Sabi ng ilang viewers sa YouTube, sobrang ganda ng combo nila dahil parehong kalmado at marunong makinig sa suggestion ng isa't isa. Lowkey lang daw sila, walang overreacting expressions o pagpapakitang-gilas, kaya naman swak na swak ang teamwork.
Sa X naman, pinupuri ang lakas ng chemistry nina Robbie at Mikee. Sa sobrang pagka-ship ng mga fans, may mga humihiling na raw na bigyan sila ng acting project together para lalong ma-explore ang pairing na ito.
Kailan nga ba nagsimula ito? Ang PBB: Collab 3.0 ay nag-premiere noong Sabado. May 16 housemates ang pumasok sa bahay, kabilang ang mga celebrity personalities, social media stars, at ordinaryong netizens. Mapapanood ang reality series na ito sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Sana talaga magkaroon sila ng movie o series, kasi sayang naman ang chemistry kung sa PBB lang natapos!