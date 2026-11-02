Sam Pinto at Gwen Zamora, maglalaro sa Fast Money round ng Family Feud
Sina Sam Pinto, isang actress at model, at Gwen Zamora, isang Filipina-French actress, ang maglalaro sa Fast Money round ng Family Feud Philippines sa episode na umere noong November 2, 2026.
Sila ang sumubok na sungkitin ang jackpot prize na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Ang game show ay hosted ni Dingdong Dantes.
Let's be honest, nakaka-pressure talaga kapag Fast Money na dahil kailangan mabilis at tama ang sagot para hindi sayang ang pera. Tingin niyo ba ay nag-click ang chemistry nina Sam at Gwen sa round na ito o nauwi lang sa 'sayang' ang lahat?
Sana lang ay hindi sila na-stress sa pagsagot para winna nila ang jackpot!
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