Arra San Agustin, Liezel Lopez, at Analyn Barro, kabilang na sa bagong generation ng FHM girls
Kabilang na sa bagong generation ng FHM girls sina Arra San Agustin, Liezel Lopez, at Analyn Barro. Sa pag-amin nila sa "Fast Talk with Boy Abunda" noong Lunes, Nobyembre 2, hindi napigilan ni Analyn na maging emotional dahil sa layo na ng narating nila sa kanilang showbiz journey.
Binalikan ni Analyn ang mga panahon na kumakain lang sila pagkatapos ng workshops, at ngayon ay nandito na sila sa puntong pinapangarap lang nila noon.
Para naman kay Liezel, surreal pa rin ang lahat dahil alam niya na big deal ang maging FHM girl. Nabanggit niya na halos lahat ng pinakamagagandang babae sa Pilipinas ay nagkaroon ng cover sa magazine, kaya naman shock talaga siya na kasama na siya rito.
Si Arra naman, na nakapag-appear na sa FHM dati, ay ramdam pa rin ang saya at honor na mapili muli. Para sa kanya, isang iconic magazine ang FHM at ito ay nagsisilbing freedom para makita siya ng mga tao at ma-express ang kanyang sarili.
Kailangang i-celebrate ito dahil ang FHM, na sikat na men's lifestyle magazine, ay nagsara ang print edition sa Pilipinas noong 2018. Pero ngayon, nagpaparamdam na ulit sila sa pamamagitan ng mga billboards sa buong Metro Manila.
Hindi lang ang tatlong ito ang magpapasiklab, dahil kasama rin sa mga Feature Girls para sa Nobyembre sina Faye Lorenzo at Vanessa Peña.
Sino kaya sa kanila ang pinaka-slay ang shoot?