Heart Evangelista at Alden Richards, nagpakitang-gilas sa Shake and Rattle Roll Ball 2026
Grabe ang level-up ng Halloween game nina Heart Evangelista at Alden Richards sa Shake and Rattle Roll Ball 2026. Sa isang post ng Sparkle GMA Artist Center sa Instagram, kitang-kita ang glow-up ng dalawa sa iisang frame.
Siyempre, hindi papahuli ang fashion icon na si Heart. Nag-stun siya sa isang fitted white gown na punong-puno ng intricate beading. Ang real winner dito ay ang dramatic knife-adorned back detail na may red accents—feeling namin ay handa na siyang lumaban sa kahit anong horror movie.
Si Alden naman ay rumampa bilang isang warrior angel. Naka-white ensemble siya na may kasamang ornate gold armor at accessories. Bagay na bagay ang look, parang galing sa isang epic fantasy series.
Sa comments section, hindi rin nagpahuli ang mga netizens sa pag-shower ng love. Punong-puno ng heart at fire emojis ang post bilang paghanga sa visuals ng dalawa. Let's be honest, sino ba namang hindi mapapabilib sa ganitong level ng effort sa costume?
Kayo, pasado ba sa inyo ang 'bloody' yet classy vibe ni Heart o mas bet niyo ang gold armor ni Alden?