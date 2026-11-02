celebrity halloween costumes na pwedeng i-steal para sa last minute look
Hindi mo kailangang sumunod sa kung ano lang ang uso para maging stand-out ang outfit. Pwedeng kumuha ng inspirasyon sa mga pinaka-memorable na Halloween appearances ng mga paboritong stars o kahit sa mga iconic characters na ginampanan nila. Paraan din ito para muling balikan ang mga pop culture moments na hindi nakakalimutan ng lahat.
Ang sikreto para magwork ang look ay ang pag-focus sa details. Importante ang mga statement accessories, signature hairstyles, iconic makeup, at mga damit na nagpapakita ng personal style ng celebrity. Kung solo ka lang, pumili ng look na bagay sa personality mo at dagdagan ng finishing touches para maging unique. Pwede ring isama ang mga tropa para gawin itong group costume base sa mga sikat na pop culture moments.
Kabilang sa mga looks na worth recreating para sa Halloween 2026 ang pagiging Kim Possible ni Hailey Bieber at ang iconic na Medusa look naman ni Jennie Kim. Depende kung gusto mo ng playful, glamorous, o totally iconic, marami pang options na pwedeng pagpilian para sa mga nagmamadali sa kanilang outfit.
Kaya kung hindi pa rin undecided sa isusuot, tingnan na ang mga celebrity-inspired looks na ito bago magsimula ang mga celebration. Kayo, anong celeb look ang tingin niyo ay pinaka-easy i-pull off?