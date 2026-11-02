Gian Bernardino, inamin na crush niya pala si Maki noon
Kahit magkaibigan na, hindi pala nakaligtas si Maki sa charms ni Gian Bernardino. Sa latest episode ng Gandang Gabi Vice, inamin ng Cup of Joe vocalist na nagka-crush siya kay Maki noong 2025.
Ang plot twist? Wala raw kamalay-malay si Maki tungkol dito. Sabi pa niya, mas gusto raw niya na sinasabi agad ang nararamdaman para hindi siya ma-awkward. Pero don't worry, clear na clear na kay Gian na thing of the past na ang feelings na ito.
Noong February, nag-surprise appearance si Gian sa "Kolorcoaster" concert ni Maki.
Sana all may crush na singer, 'no? Kayo, sino ang secret crush niyo sa music scene ngayon?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.