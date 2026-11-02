Shuvee Etrata, hindi na raw kayang i-gatekeep si Anthony Constantino sa PBB
Aminado si Shuvee Etrata na kinabahan siya nang pumasok si Anthony Constantino sa "Pinoy Big Brother Collab 3.0" house. Pero kahit ganoon, masaya raw siya dahil mas makikilala na ngayon ng maraming tao si Anthony.
pabiro ring sinabi ni Shuvee na hindi na niya kayang i-gatekeep o itago si Anthony. Gusto raw niyang mag-focus si Anthony sa sarili nitong kwento sa loob ng reality show imbes na paulit-ulit siyang banggitin.
Sa katunayan, sinabihan daw ni Shuvee si Anthony na huwag masyadong magsalita tungkol sa kanya sa loob ng bahay dahil oras na raw para ipakilala ni Anthony ang kanyang sarili. This is your story now, dagdag pa niya.
Kahit natatakot siya sa mga unpredictable na karanasan na naghihintay kay Anthony, tiwala pa rin siya rito. Umaasa si Shuvee na makikita ng mga viewers si Anthony sa paraan kung paano siya nakikilala nito, at kung bakit ito ang taong pinipili niya araw-araw.
Excited din si Shuvee na maranasan ni Anthony ang life-changing opportunity na naranasan niya rin noong sumali siya sa "Pinoy Big Brother" dahil nakita niya kung paano nito binago ang buhay niya.
Isa si Anthony sa 16 na housemates na pumasok sa Bahay ni Kuya noong nakaraang linggo. Ang "PBB Collab 3.0" ay nag-premiere noong 24 October kung saan ipinakita sa mga viewers ang bagong look ng bahay.
Sa mga nakaraang edisyon, naging Big Winner duo sina Brent Manalo at Mika Salamanca sa inaugural "PBB: Celebrity Collab Edition." Noong February naman, lumabas na Big Winners sina Caprice Cayetano at Lella Ford para sa "PBB: Celebrity Collab Edition 2.0."
Sana talaga focused lang si Anthony sa game at hindi puro "Shuvee" ang laman ng conversations, kundi sayang naman ang screen time!