Rhian Ramos, naging 'Freaky Riri' para sa Halloween
Nag-transform si Rhian Ramos bilang si Nikki, isang character mula sa supernatural horror film na Obsession, para sa kanyang Halloween look. Sa isang Instagram post, nag-share ang Kapuso actress ng photos kung saan ni-recreate niya ang isa sa mga iconic scene mula sa pelikula.
"Freaky Riri," caption niya sa kanyang posts. Hindi naman nagpahuli ang mga fans at netizens sa pagpuri sa kanyang transformation, at marami ang nagsabing nailaban talaga niya ang look. May mga nagsabi pa nga na kamukha na raw niya si Inde Navarrette, ang actress na gumanap bilang Nikki sa movie.
Pero hindi lang solo flight ang spooky season ni Rhian. Nag-post din siya ng teaser para sa kanyang Halloween entry kasama si Michelle Dee, na gumanap naman bilang Bear sa nasabing pelikula.
Keri naman yata ang level ng effort dito, 'di ba? Kayo, sino ang naging Halloween alter ego niyo?