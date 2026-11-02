Halloween lookbook: Ang mga pinaka-iconic na costumes ng mga Pinoy celebs
Hindi na basta-basta ang Halloween game ng mga Filipino celebrities. Imbes na yung tipikal na nakakatakot na outfit, nag-level up sila gamit ang intricate transformations, nostalgic Hollywood milestones, at mga references sa local pop culture.
Pop Culture at Hollywood Hits
Sino ba namang hindi mapapalingon kay Tim Yap? Nag-viral siya dahil sa uncanny prosthetics niya bilang Player 001 ng Squid Game, at binigyan din niya ng tribute ang horror queen na si Lilia Cuntapay. Pagdating naman sa pop culture, kinuha ni Maris Racal ang iconic look ni "Undin" at hindi nakalimutan ang toilet seat prop para complete ang vibe. Si Barbie Forteza naman ay nag-pivot mula sa pagiging quirky Mike Wazowski papunta sa isang Taylor Swift tribute.
Si Pia Wurtzbach ay bumalik sa nostalgia bilang Romy mula sa Romy and Michele's High School Reunion at naging Mojo Jojo rin mula sa The Powerpuff Girls. Sa side naman ng musicians, na-nail ni Yeng Constantino ang bedazzled at detailed outfit ni Chappell Roan na may structured fringe at cowboy hat. Ang mga members naman ng BINI na sina Mikha at Maloi ay pumili ng fictional aesthetics: naging fierce Padmé Amidala ni Mikha mula sa Star Wars, habang dinala naman ni Maloi ang button-eyed heroine na si Coraline.
Family at Couple Goals
Kahit ang mga couples at families ay nakisali sa commitment. Si Carlos Yulo at Chloe San Jose ay nag-transform bilang horror icons na sina Chucky at Tiffany. Sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado naman ay gumawa ng massive family production ng The Little Mermaid kasama ang kanilang mga anak, kung saan naging King Triton at glamorous Ursula sila.
Local Folklore at Internet Humor
Para sa mga gustong mag-ground sa Philippine dark folklore, hindi nagpahuli si Kyline Alcantara sa kanyang terrifyingly detailed na look bilang "Mambabarang" o witch doctor. Katabi nito ang energy ni Andrea Brillantes na nagpakitang-gilas noon pa sa kanyang half-human, half-Manananggal design.
Siyempre, hindi mawawala ang comedic genius. Si Sassa Gurl ay nagbihis bilang literal na funeral flower stand. Pinatunayan lang nito na ang local Halloween style ay hindi lang tungkol sa high-fashion horror, kundi pati na rin sa matatalinong tawa.
Sino sa tingin niyo ang nanalo sa costume contest na 'to?