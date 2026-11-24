Galo at Isa, may shocking discovery sa Taskforce Firewall
Nagkaroon ng matinding rebelasyon sa episode ng Taskforce Firewall noong 23 November 2026 matapos lumabas ang hindi inaasahang resulta ng DNA test ni BJ.
Sa gitna ng tensyon, inaliw ni Isa si Galo. Dito na sila nagsimulang mag-share ng kani-kaniyang kwento tungkol sa kanilang masasakit na nakaraan. Pero habang nag-uusap, may nadiskubre silang isang bagay na talagang ikinagulat nilang dalawa.
Kahit na emotional ang moment, hindi natin maiwasang mag-overthink kung anong klaseng secret ba 'to na mabubunyag. Sana lang ay hindi na sila masyadong mahirapan sa mga susunod na episode!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.