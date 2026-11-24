Anton Vinzon, papunta na nga sa pagiging leading man
Hindi na talaga mapipigilan ang pag-angat ni Anton Vinzon bilang isa sa mga rising male leads sa show business. Pagkatapos gumawa ng ingay online bilang isang Sparkle teen, pinatunayan niya na hindi lang siya pang-estetik kundi may acting talent din, lalo na sa TV.
Kulang na lang ay mapanood na natin siya sa lahat ng genre dahil versatile ang guy. Mula sa mga dramatic performances at heart-fluttering scenes, pumasok na rin siya sa mundo ng action. Siyempre, hindi mawawala ang pagmamahal ng mga Kapuso fans sa kanya dahil sa pagganap niya bilang Dagul Moreno sa action series na 'Mga Batang Riles' noong 2025.
Kahit naging bahagi pa siya ng 'Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0' para mas makilala ng publiko, dire-diretso pa rin ang kanyang projects. Balik-screen na siya ngayon sa family sports drama na 'Kamao' kung saan gaganap siyang boxer na si MakMak. At dahil hindi tumitigil ang momentum, may nakaabang pang isa pang exciting role si Anton sa isang upcoming family drama series sa GMA.
Sino kaya ang mapaparami ang kilig sa kanya sa susunod na series?