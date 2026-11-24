Sino ba talaga? Alyssa Muhlach, naglabas ng bagong single na ‘Maaari Ba’
Nagpakitang-gilas na naman si Alyssa Muhlach sa musika dahil sa kanyang latest single na “Maaari Ba.” Sa indie-pop track na ito, hinalukay ni Alyssa ang thrill at kaba ng isang budding romance, pati na ang feeling na hindi mo mabasa kung ano ba talaga ang trip ng isang tao sa'yo.
Sulat mismo ni Alyssa ang kanta, habang ang production naman ay hinawakan ni Jovel Rivera. Very relatable ang tanong sa lyrics: worth it ba na magpapasok ulit ng tao sa buhay mo at magbibigay ng chance sa pag-ibig?
Kitang-kita rin ang shift sa musical style niya rito. Noong 2024, nag-debut siya sa Tarsier Records gamit ang kantang “Paalam.” Kung ang R&B track na 'yun ay tungkol sa pagiging independent at pag-control sa sariling buhay, ang “Maaari Ba” naman ay focus sa excitement ng isang growing connection.
Bago siya pumasok sa music scene, nakilala muna si Alyssa bilang Reina Hispanoamericana Filipinas noong 2018. Nag-venture rin siya sa acting at naging part ng mga seryeng “It’s Okay to Not Be Okay,” “2 Good 2 Be True,” at “Will You Fake Marry Me.” Hindi lang sa TV nagpakitang-gilas ang singer-actress dahil nakapag-star din siya sa mga pelikulang “My Love Will Make You Disappear” at “Clarita.”
Available na ang “Maaari Ba” sa lahat ng major digital music platforms.