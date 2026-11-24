Gong Yoo, tinawag na 'bravest' ang mga Pinoy fans sa kanyang first visit sa Pinas
Sana all! Ramdam na ramdam ang excitement sa Smart Araneta Coliseum noong Sabado ng gabi nang humarap sa mga Pinoy fans ang Korean actor na si Gong Yoo. Sa kanyang first visit sa Pilipinas, hinarap niya ang isang crowd na halos puro babae na hindi napigilang mag-scream at mag-swoon sa kanyang presensya. Para sa kanya, ang mga Filipino fans ang pinaka-“bravest” sa buong fandom niya dahil sa lakas ng loob ng mga ito.
Si Gong Yoo ay isang South Korean actor na sikat sa mga seryeng Coffee Prince at Guardian: The Lonely and Great God (o Goblin), pati na rin sa mga pelikulang Train to Busan at Silenced. Sa kanyang pagbisita, ginanap ang isang two-hour-long fanmeet tour na may titulong “The Long Take.”
Kilig moments at K-drama vibes
Talagang pinaghandaan ang set ng fanmeet para magmukhang isang homey living room. May cream-colored couch, house plants, floor-lamps, at clothes rack, habang may malalaking LED panels na nagpapakita ng oversized images ng actor. Ang host naman ng event ay walang iba kundi si Anne Curtis, na matagal nang open sa pagiging fan ni Gong Yoo. Kahit host siya, kitang-kita ang pag-fangirl ni Anne na giddy na giddy sa bawat salita at tawa ng actor.
Pagpasok ni Gong Yoo sa stage, naka-pink long-sleeved shirt at black pants siya. Sinundan siya ni Curtis habang hinihimok ang mga fans na isigaw ang pangalan ng heartthrob. Lalong nag-wild ang crowd nang bumati si Gong Yoo sa wikang Filipino: Kamusta po kayo. Ako po si Gong Yoo. Masaya akong makita kayo.
Kahit Korean ang gamit niyang wika sa buong fanmeet, may translator naman na agad nagsasalin ng mga sinasabi niya sa English at Filipino. Maging ang tatlong Korean songs na kinanta niya ay may translations na nakapaskil sa big screen sa likod niya. Hindi rin nagpaawat si Anne Curtis sa pagtatanong ng mga sensitive questions, pero game na game si Gong Yoo sa pagsagot, kaya naman naging thrilling ang interaction nila sa stage, na parang isang eksena lang sa K-drama.
Mula sa Goblin hanggang sa mga pusa
Sa gitna ng event, nag-sorry si Gong Yoo dahil hindi siya nakabisita agad sa bansa dahil sa kanyang busy schedule. Nabanggit din niya na nakabalita siya tungkol sa Cebu at gusto niya itong puntahan in the future para mag-fishing. Na-cheer din siya ng audience nang pag-usapan niya ang kanyang hilig sa Legos at ang kanyang pusang si Mau.
Nang tanungin ni Curtis kung saan siya pupunta gamit ang magical door mula sa drama na Goblin, sinabi ni Gong Yoo na gusto niyang umuwi sa Korea para makasama ang kanyang mga pusa. Sa drama kasing iyon, ginamit niya ang pinto para magpunta sa Quebec, Canada, at iba pang lugar. Bukod sa Goblin, binigyang-pugay din sa fanmeet ang Coffee Prince at ang mas bagong serye na The Trunk (2024).
Pinaka-highlight ng gabi nang i-recreate ni Curtis ang isang scene mula sa Goblin gamit ang mga props. Isinuot niya ang red scarf at hinihipan ang kandila para i-summon ang actor. Nag-wild ang crowd nang biglang tumayo si Gong Yoo mula sa kanyang upuan at mabilis na pumunta sa likod ni Curtis.
Walang hiya at walang kaba
May anim na fans na piniling sumali sa games sa stage. Dalawa sa kanila ang nag-effort na mag-dress up bilang Goblin’s bride. Ang isa ay naka-school uniform, red scarf, at hoodie—si Julie Eigenmann, na asawa ng veteran actor na si Michael de Mesa at isang retired professional dancer. Ang isa naman ay naka-puting dress na may flower wreath sa ulo. May nakita rin sa crowd na naka-lacy white dress at short veil.
Na-amuse si Gong Yoo sa mga antics ng mga fans, lalo na nang may nagsabi sa kanya na pwede raw siyang tumawag ng “Baby,” na nagresulta sa malakas na squeals mula sa audience. Dito na nasabi ni Gong Yoo na sa tingin niya ay sila ang pinaka-matapang na fans dahil hindi sila kinakabahan kahit nasa stage na. Sabi pa niya, Are you all actresses?
Sumagot naman si Curtis na ang mga Pinoy ay talaga namang “walang hiya” at hindi nahihiya. Binanggit din ni Anne na magagaling na actor at singer ang mga Pilipino, kaya naman tinukso siya ng crowd na kumanta. Pero tumanggi ang actress at sinabing, Guys, huwag dito, nakakahiya. Bawal dito, mapapahiya ako.
Matapos ang unang kanta ni Gong Yoo na ‘0+0’, humingi ito ng paumanhin sa kanyang singing skills, kaya naman nabiro ni Curtis na ngayon ay confident na siyang kumanta. Nagkaroon din ng break kung saan nanood ang lahat ng pre-recorded video ni Gong Yoo na nagluluto ng ramyeon o instant noodles. Pagbalik niya sa stage, naka-plaid shirt at white pants na siya at nag-perform ng isang upbeat Korean song. Sa isang bahagi ng program, pansin din ang pagiging sympathetic ni Gong Yoo nang mapansin niya ang isang umiiyak na bata sa audience, kung saan itinanong niya kung pwede na siyang magpatuloy sa pagsasalita. Sino kaya ang susunod na K-star na bibisita sa Pinas?