Jessica Soho, tinanghal na Journalist of the Year ng Esquire Philippines
Hataw na naman sa achievements si Jessica Soho matapos siyang hiranging Journalist of the Year sa Esquire Philippines' Man at His Best Awards ceremony noong 19 November 2026 sa Okada Manila, Parañaque City.
Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Soho na ang award na ito ay isang vote of confidence sa ginagawa ng mga journalist sa gitna ng mga hamon sa industriya. Para sa kanya, dapat ituloy ng mga mamamahayag ang holding the powerful and the corrupt accountable.
Nanawagan din siya sa mga kapwa journalist na panatilihing informed ang mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap na panahon. Umaasa rin siya na magiging matalino at informed ang mga Pilipino sa pagpili sa mga susunod na eleksyon.
Ngayong nasa ika-43 year na siya sa media industry, ibinigay ni Soho ang award na ito para sa team ng "Kapuso Mo, Jessica Soho" (KMJS). Nagpasalamat din siya sa kanyang mga kasamahan sa GMA News at GMA Public Affairs at nag-iwan ng mensaheng, Laban lang, guys. Let's keep fighting the good fight.
Freshly celebrating its 22nd anniversary, nananatiling top TV program ang KMJS on air at online noong September 2026 base sa Nielsen TV Audience Measurement data. Kasama na rito ang impact ng kanilang investigative work sa multibillion-peso flood control scandal sa pamamagitan ng Kurakot series, pati na ang mga isyung nakakaapekto sa iba't ibang probinsya at komunidad sa bansa.
Sa interview naman niya para sa feature ng Esquire Philippines na pinamagatang "Jessica Soho: 'The Journalist is Not the Star'," binigyang-diin niya na kahit mahirap ikwento ang ilang stories, kailangan pa ring marinig ito ng publiko. Sabi pa niya, I think now more than ever, I feel we're needed. Kasi we can't just give up, 'di ba? Sino'ng magbabalita?
Ang responsibilidad na ito ang nagsisilbing gabay ni Soho at ng kanyang team sa pagpili ng mga kwentong dapat ihatid sa national audience.
Sino ba talaga ang hindi humahanga sa dedication niya? Queen of journalism talaga!