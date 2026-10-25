RK Bagatsing, ayaw mag-politics: I don’t think I’m qualified
Walang balak pumasok sa mundo ng politika si RK Bagatsing. Sa isang interview, binigyang-diin ng actor na hindi niya nakikita ang sarili na maging politiko kahit pa galing siya sa isang kilalang political clan.
Nag-mayor na ako before e. Siguro OK na ‘yun, biro ni RK, na tumutukoy sa naging role niya sa seryeng Wildflower. Pero sa seryosong usapan, inamin niya na sa personal niyang opinyon ay hindi siya qualified para sa ganitong tungkulin.
Para kay RK, magkaibang mundo ang showbiz at politika. Paliwanag niya, sa acting, kapag nakalimutan ang lines o kulang ang emosyon, pwedeng humingi ng take two. Pero pagdating sa politika, wala raw ganoong option.
Kapag nagkamali ka, lives are at stake, kinabukasan ng mga tao ang nakasalalay. Too much consequences, dagdag pa niya. Mas pipiliin na lang daw niyang maging faithful storyteller sa kanyang mga projects kaysa maging isang incompetent leader.
Kaya ang final answer niya? Isang malaking no.
Hindi ito nakakapagtaka dahil ramdam na ang political blood sa pamilya niya. Ang lolo niyang si Ramon Bagatsing ay nagsilbing Mayor of Manila mula 1972 hanggang 1986. Samantalang ang kapatid niyang si Raymond Bagatsing ay tumakbo rin bilang Mayor of Manila sa 2025 elections pero natalo siya ni Mayor Isko Moreno.
Patuloy siyang nakakakuha ng magagandang proyekto sa TV at pelikula.