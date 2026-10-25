Rica Peralejo, kinalampag ang BIR: Bakit walang QR code ang public funds?
Sabi ni Rica Peralejo, dapat maging transparent din ang gobyerno sa paggastos ng pera ng bayan. Kinuwestiyon ng actress at presenter kung bakit hindi pwedeng i-track ng mga taxpayers ang public funds nang kasing-bilis ng pag-verify ng tax registration.
Nag-repost si Rica sa Threads ng isang netizen na binabatikos ang Bureau of Internal Revenue (BIR) dahil sa mga registration requirements para sa mga online sellers at digital earners. Sa original post, hinamon ng netizen ang BIR: BIR wants taxpayers to be transparent? Geh san yung sainyo, we’d love to scan where our taxes go, we demand QR codes din for public funds lol.
Todo suporta si Rica at nag-caption sa repost ng, Ya bakit nga hindi natin idemand ito.
Ang isyu sa Registration Seal Badge
Umusok ang diskusyong ito dahil sa requirement ng BIR para sa mga vloggers, influencers, freelancers, professionals, at online sellers na mag-display ng Registration Seal Badge sa kanilang mga e-commerce pages, social media business accounts, o websites.
Base sa Revenue Memorandum Circular No. 38-2026 na inilabas noong April, nagsisilbing proof itong registration ng isang taxpayer. May kasama itong QR code para ma-verify ng mga customers ang registration status ng business o digital earner.
Pero hindi lahat happy rito. Maraming content creators at online sellers ang worried dahil baka ma-expose ang personal information nila, gaya ng registered names, na pwedeng magresulta sa identity theft o misuse ng data.
Ang sakit maging Pilipino
Hindi ito ang unang beses na pumuna si Rica tungkol sa requirement na ito. Noong October, nag-post din siya sa Threads at sinabing nagbabayad na siya ng tax simula noong 13 years old pa lang siya.
Kinuwestiyon niya kung bakit kailangan pa rin niyang patunayan ang compliance niya habang may mga nasa kapangyarihan na harap-harapang nagnanakaw sa mga Pilipino. Ayon sa kanya, okay sana ang lahat kung hindi ninanakawan ang taumbayan.
Binanggit din ni Rica na ang mga magnanakaw ay walang kailangang patunayan, habang siya na nagbabayad ng buwis mula 13 years old hanggang 45 ay may deadline hanggang October 31 para ipaskil ang seal sa kaniyang platforms. Tinapos niya ang post sa pagsasabing, Ang sakit maging Pilipino.