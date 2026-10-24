Marian Rivera, may back-to-back comebacks na!

Hindi na tayo maghihintay nang matagal kasi back-to-back comebacks ang dapat nating abangan kay Marian Rivera ngayong 2026. Kaya prepare na ang lahat sa pagbabalik ng Kapuso star.
Pero bago pa man dumating ang mga projects na 'yan, may pasabog na agad. Very excited na raw ang aktres na makipagkulitan kasama ang walang iba kundi si Vice Ganda. Imagine the energy lang, siguradong masaya ang kulitan nila.
Sino ba naman ang hindi mae-excite sa ganitong lineup? Mukhang abangan na naman si Marian sa mga susunod na proyekto. Ready na ba ang lahat sa bagong era na ito?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.