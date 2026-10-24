Queer ghost story na hindi tragic? 'Multwoh' nina Sassa Gurl at Joao Constancia, nasa cinemas na
Sino'ng nagsabing kailangang laging malungkot ang queer stories para lang mapansin? 'Yan ang gustong patunayan ni Director Rodina Singh sa kanyang pelikulang “Multwoh (Patay na Patay Sa’yo)” na nagsisimula na ang nationwide theatrical release. Matapos ang matagumpay na takbo sa 2026 CinePanalo Film Festival, handa na ang movie na abutin ang mas maraming manonood sa buong bansa.
Sa isang statement, naging prangka si Singh na hindi kailangang maging tragic ng mga queer stories para ituring na seryoso, at hindi rin kailangang maging seryoso ang isang kwento para lang magkaroon ng saysay. Gusto niyang ipakita na ang mga kwentong ito ay pwedeng maging funny, romantic, at entertaining nang sabay-sabay.
Isang multo na may unfinished business
Ang plot ng “Multwoh” ay umiikot kay Marcel, isang college student na ginampanan ni Sassa Gurl. Ang twist? Bumalik siya bilang isang multo dahil namatay siya bago pa man niya maamin ang nararamdaman niya para sa kanyang best friend na si Miguel, na ginampanan naman ni Joao Constancia.
Halo-halong queer romance, comedy, at supernatural elements ang makikita rito. Layunin ng pelikula na galugarin ang tema ng pag-ibig at pagdadalamhati, pero ang pinaka-importante ay ang pag-challenge nito sa mga portraying ng queer people na madalas ay nakatutok lang sa tragedy at kamatayan. Para kay Singh, interesado siya kung paano naaalala ang buhay ng mga queer people, lalo na't historically ay madalas itong nakadepende sa karahasan, tragedy, o ang mga sirkumstansya ng kanilang pagpanaw.
Pag-celebrate sa pagiging 'ridiculous'
Bukod sa supernatural side, target din ni Singh na itampok ang humor at ang mga ordinaryong karanasan ng mga queer people. Ayon sa filmmaker, ang mga queer people ay funny at “ridiculous.” Binanggit niya na gaya ng kahit sino, sila ay umiibig, gumagawa ng mga maling desisyon, tumatawa sa mga maling pagkakataon, at nakakahanap ng paraan para i-celebrate ang buhay kahit na tila walang sapat na dahilan ang mundo para gawin ito. Naniniwala siya na ang mga karanasang ito ay deserve ding makita sa screen.
Hindi biro ang naging pagtanggap ng publiko sa pelikula. Bago ang nationwide release, naging sold-out ang mga screenings nito sa CinePanalo Film Festival. Hindi lang basta pinanood, kundi humakot din ito ng apat na parangal: ang Panalo sa mga Manonood (Audience Award), Panalo sa Production Design, Panalo sa Brand Intrusion, at ang Puregold Always Panalo.
Higit pa sa awards at sinehan
Para kay Singh, mas mahalaga pa ang mga personal na reaction ng mga tao kaysa sa mga written reviews. Ikinuwento niya ang isang karanasan kung saan may isang older gay man na nakilala siya sa isang escalator habang nasa festival. Ang nasabing manonood ay naglakbay pa mula sa probinsya para lang mapanood ang pelikula. Ang mga ganitong conversations pagkatapos ng screenings ang itinuturing niyang pinaka-meaningful na response.
Ito na ang ikatlong feature film ni Singh, matapos ang kanyang naunang gawa na “Dreamboi.” Para sa kanya, ang expanded theatrical release ng “Multwoh” ay isang significant milestone para sa isang independent queer filmmaker. Hindi lang ito basta pagpapakita ng pelikula sa mas maraming sinehan, kundi isang malaking hakbang para sa kanyang sining.
Umaasa ang direktor na ang magandang reception ng pelikula ay magbibigay-daan para sa mas maraming queer stories sa industriya at magbukas ng mas maraming resources at opportunities para sa mga independent filmmakers. Ang payo niya sa mga aspiring queer storytellers? Don’t just ask for permission. Demand entry.
Hindi lang kasi sariling pelikula ang pangarap ni Singh. Gusto niyang makatulong sa pagbuo ng isang industriya kung saan mas maraming queer people ang mabibigyan ng pagkakataon na ikwento ang sarili nilang mga karanasan.
Sino kaya ang susunod na maglalakas-loob na gumawa ng queer rom-com na walang kasamang heartbreak?