Bimby Aquino, magpapakasal lang sa babaeng tatanggap kay Josh
Sa isang usapan kasama ang press para sa birthday week special ng "Fast Talk," ibinahagi ni Boy Abunda, isang television presenter, na committed si Bimby sa pag-aalaga sa kapatid.
Ayon kay Abunda, sinabi ni Bimby na magpapakasal lamang siya sa babaeng kayang tanggapin si Josh, dahil siya ang mag-aalaga rito balang araw kapag wala na ang kanilang ina na si Kris Aquino. Naging emosyonal si Abunda at sinabing nakakaproud ito.
Ang pagbabahaging ito ni Abunda ay dumating matapos ang gulo na kinasangkutan ng podcast na "Machong Chismisan." Binatikos ang mga host nito matapos nilang pagtawanan si Josh, na nasa autism spectrum. Sa isang episode na binura na, tinawag ni Tito P si Josh na walang kwenta, kaya umani sila ng batikos mula sa mga netizens, celebrities, at pati na rin sa National Council on Disability Affairs (NCDA).
Dahil dito, tinapos ng The Pod Network ang partnership nila sa grupo. Humingi na rin ng paumanhin si Tito P para sa mga masasakit na salitang binitiwan niya tungkol kay Josh. Para naman kay Kris Aquino, nanatili siyang tahimik at sinabing pinili niyang huwag nang makipagtalo tungkol sa mga komento sa kanyang anak.
Ang pahayag ni Abunda ay lumabas bago ang reunion nina Kris at Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda. Ang two-part television special ay nakatakdang ipalabas sa Oct. 28 at 29.
Sana all may ganyang level ng pagmamahal sa kapatid, 'no?