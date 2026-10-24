Jihan Dimack ng Tanzania, kinoronahan bilang Miss Grand International 2026
Nanalo ang tanzanian model na si Jihan Dimack bilang Miss Grand International 2026. Pinatunayan ni Dimack ang kanyang galing sa Q&A nang sagutin niya ang tanong tungkol sa katangian ng isang empowered woman, kung saan binigyang-pugay niya ang kanyang ina bilang ehemplo ng pagkakaroon ng mabuting puso at pagiging handang magsilbi sa kapwa.
Sa panig naman ng Pilipinas, nagpaalam na bilang outgoing titleholder si Emma Tiglao matapos ang kanyang final walk. Samantala, nakaka-disappoint para sa ating mga pageant fans na hindi nakapasok sa Top 10 si Angelica Lopez. Pero okay lang, bawi na lang tayo sa Best in National Costume award na naiuwi niya, dahil ito ang naging highlight ng ating participation.
Ang Top 5 Circle
Hindi lang Tanzania at Pilipinas ang agaw-atensyon sa coronation night dahil kinatawan ng iba't ibang rehiyon ang mga nasa pinakamataas na pwesto. Narito ang mga nakasama sa winning circle:
First runner-up: Shyare Andrade ng Ecuador
Second runner-up: Beau Megan Goos ng Netherlands
Third runner-up: Ximena Carrillo ng Guatemala
Fourth runner-up: Emoura Pham ng Vietnam
Kitang-kita ang diversity ng mga nanalo ngayong taon dahil kumpleto ang representasyon mula Africa, South America, Europe, Central America, at Southeast Asia.
Ngayon, nasa balikat na ni Dimack ang responsibilidad ng kanyang bagong titulo. Bilang Miss Grand International 2026, magsisilbi siyang mukha ng organisasyon na nagsusulong ng kapayapaan at kampanya laban sa violence.
Kahit hindi tayo ang nanalo, proud pa rin tayo sa national costume ni Angelica. Kayo, feeling niyo ba deserve niya ang Top 10?