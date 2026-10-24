Atty. Annette Gozon-Valdes, naki-eme sa It's Showtime Awaaard!
Mandy Mandopoulos · Oktubre 24, 2026
Naki-join sa 'It's Showtime Awaaard!' ang Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide, Support Group at President and CEO ng GMA Pictures na si Atty. Annette Gozon-Valdes.
Sino pa ba namang hindi mapapangiti sa ganitong move? Si Atty. Annette ang nag-present ng award para sa Best Actor in an Eme-eme Showtime Awaaard Consideration Role. Ang tumanggap ng award ay ang 'It's Showtime' hosts na sina Jhong Hilario at Teddy Corpuz.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.