Atty. Annette Gozon-Valdes, naki-eme sa It's Showtime Awaaard!

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Naki-join sa 'It's Showtime Awaaard!' ang Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide, Support Group at President and CEO ng GMA Pictures na si Atty. Annette Gozon-Valdes.

Sino pa ba namang hindi mapapangiti sa ganitong move? Si Atty. Annette ang nag-present ng award para sa Best Actor in an Eme-eme Showtime Awaaard Consideration Role. Ang tumanggap ng award ay ang 'It's Showtime' hosts na sina Jhong Hilario at Teddy Corpuz.