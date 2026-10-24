McCoy De Leon, nanindigan para sa kapatid na may autism
Nag-post si actor McCoy De Leon noong Lunes, 19 October 2026, para ipagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid na si "Kuya Marcus" na nasa autism spectrum. Binigyang-diin ni McCoy na ang mga taong nasa spectrum ay dapat tumanggap ng pagmamahal, respeto, at pag-unawa sa halip na gawing katatawanan.
Sa kanyang Facebook post, nagbahagi si McCoy ng larawan nila ng kanyang kapatid. Kasama nito ang isang heartfelt message kung saan sinabi niyang proud siya sa kanyang kapatid na inilarawan niyang loving, kind-hearted, at laging nakangiti. Ayon kay McCoy, mananatili siyang proud kay Kuya Marcus.
Hindi na pwedeng manahimik
Inamin ng actor na may mga pagkakataon noon na nananatili lang siyang tahimik kapag nakakarinig siya ng mga biro tungkol sa mga taong may autism. Pero na-realize niya na ang ganitong behavior ay hindi dapat ituring na normal o acceptable. Dahil dito, nanawagan siya na maging mas mindful ang lahat.
Para kay McCoy, ang pagkakaiba ng mga tao ay hindi dapat ginagawang joke o content para lang sa entertainment. Sinabi rin niya na kahit hindi siya madalas maging vocal pagdating sa sarili niyang mga personal na bagay, hindi niya kayang manahimik kapag pamilya na ang involved.
Halaga ng mga taong nasa spectrum
Pinuna rin ni McCoy ang mga taong minamaliit ang contributions ng mga indibidwal na may autism. Binanggit niya na ang presensya ng mga ito ay nagdadala ng malaking value at meaning sa buhay ng mga tao sa paligid nila, at proud siyang nasabi ito dahil sa presensya ni Kuya Marcus sa kanilang pamilya.
Paalala rin ng actor na ang mga taong may autism ay deserve ng parehong compassion at consideration na ibinibigay sa kahit kanino. Binigyang-diin niyang hindi sila katatawanan dahil mayroon silang nararamdaman, may magagandang puso, at karapat-dapat sa respeto at pag-unawa.
Ang ugat ng isyu
Ang panawagan ni McCoy ay kasunod ng kontrobersiyang kumalat online tungkol sa isang video clip mula sa podcast na "Machong Chismisan." Sa clip na ito, pinag-usapan ng mga male hosts ang dalawang anak ni Kris Aquino. Isa sa mga pahayag na umani ng batikos ay ang sinabi ni Tito P na tila naglalarawan kay Joshua "Josh" Aquino na walang kwenta o value.
Matindi ang naging backlash sa mga hosts kahit nag-issue na sila ng public apology. Dahil dito, naiulat na naglabas na ang National Bureau of Investigation (NBI) ng mga subpoena para sa mga hosts ng "Machong Chismisan." Ayon sa ulat, pinili ni Kris Aquino na huwag makialam sa kontrobersiya, base umano sa payo ng isang kaibigan. Sa huli, nagsilbing paalala ang mensahe ni McCoy na ang anumang pagkakaiba ay hindi dapat maging dahilan para mabaon sa panunuya dahil bawat tao ay may dignidad at dapat tanggapin.