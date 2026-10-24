Heart Evangelista, nag-rampa ulit sa Paris Fashion Week
Bumalik na naman sa Paris, France si Heart Evangelista para sa Paris Fashion Week. Bilang isang global fashion icon, hindi lang isa kundi samu't saring luxury brands ang pinuntahan niya.
Kabilang sa mga shows na dinaluhan niya ang Schiaparelli, Maison Margiela, Miu Miu, YSL, at Lacoste. Let's be honest, kahit saan magpunta si Heart, siguradong head-turner ang mga looks niya at talagang carry niya ang pagiging fashionista.
Sino kaya sa mga brands na 'to ang may pinaka-slay na outfit para sa kanya?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.