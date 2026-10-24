Isabelle Daza, may bagong 'flex' na para sa lahat
Kinalimutan muna ni Isabelle Daza ang luxury items dahil water pump ang pinaka-biggest flex niya ngayon. Noong Biyernes, October 23, nag-post ang actress sa Instagram para ipakita ang resulta ng kanyang pangako sa mga residente ng Ave Maria sa Tanay, Rizal. Matapos ang paghihintay, installed na sa komunidad ang submersible water pump, off-grid solar power system, at mga water storage tanks para sa mga pamilya roon.
Sa kanyang video, proud na ibinahagi ni Isabelle na hindi bag o mamahaling relo ang kanyang ipinapakita kundi ang pasilidad para sa tubig. Binanggit niya na noong November 2025 pa siya nangako na tutulong dahil mahirap ang makaangat sa buhay kung wala ang basic necessities tulad ng malinis na tubig. Para sa kanya, sobrang fulfilling na makitang masaya ang komunidad dahil sa bagay na madalas nating i-take for granted.
Tulong mula sa Waves for Water
Hindi ito nagawa ni Isabelle nang mag-isa. Na-realize ng organisasyong Waves for Water ang sitwasyon matapos nilang mapanood ang naunang video ni Isabelle tungkol sa village. Sila ang sumuporta sa inisyatiba sa pamamagitan ng pag-donate ng submersible pump at solar panels para masiguro na reliable ang supply ng tubig sa lugar. Nagpasalamat din ang actress sa kanyang mga followers sa pag-follow sa kwento ng komunidad at pag-engage sa kanyang social media posts.
Bukod sa pump at solar system, naglagay din ng dalawang water tanks para sa imbakan ng tubig. Ipinakita rin ni Isabelle ang filtration system na nagpapadalisay sa tubig, kaya naman safe na itong inumin ng mga residente nang hindi na kailangang pakuluin o lagyan ng minerals.
Upgrade sa loob ng mga bahay
Hindi lang sa labas ng bahay ramdam ang pagbabago. Dahil sa proyekto, mas naging madali ang access sa tubig sa loob mismo ng mga tahanan ng mga residente. Ipinakita sa video ang mga bagong install na tubo, kitchen sink, at pati na rin ang banyo. Dati kasi, kailangang maghakot ng tubig ng mga tao at manual itong isasalin, pero ngayon ay may running water na sila.
Ang susunod na phase para sa Ave Maria
Sabi ni Isabelle, simula pa lang ito ng tulong nila sa Ave Maria. May plano na para sa next phase kung saan tututok naman sila sa pagdadala ng kuryente sa village. Pagkatapos nito, plano ring magtayo ng isang community center. Ang center na ito ang magsisilbing space para sa livelihood opportunities ng mga kababaihan sa lugar.
Hindi lang para sa mga nanay ang center, kundi pati na rin sa mga estudyante. Balak itong gawing co-work center kung saan maaaring mag-aral at magtrabaho online ang mga kabataan dahil magkakaroon na rin doon ng Wi-Fi. Layunin nito na mabigyan ang mga residente ng mas maraming oportunidad sa paghahanapbuhay at edukasyon.
Ang koneksyon ni Isabelle sa lugar
May malalim na personal na koneksyon si Isabelle sa Ave Maria. Noong September 2025, nag-share siya ng video kung bakit mahalaga sa pamilya niya ang lugar na ito. Ang property ay ibinigay ng kanyang lola sa kanyang ina noong 1980s, bago ito idonasyon ng kanyang ina noong 1990s para sa isang proyekto na nagbibigay ng bahay sa mga walang tirahan.
Noong panahong iyon, target na ni Isabelle sa loob ng 12 months na makapagpatayo ng water tank para sa daily running water at solar powered packs para sa kuryente ng bawat bahay. Ang hakbang na ito ay kasabay rin ng ibang celebrities na gumagamit ng kanilang platform para sa basic necessities. Tulad ni Catriona Gray na bumisita rin sa isang isolated community sa Siquijor nitong taon para tumulong sa problema sa malinis na tubig.
Sana all may ganitong klaseng flex, 'di ba?