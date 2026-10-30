Ruffa Gutierrez, handang maging 'queenmaker' para kay Michelle Dee sa Thailand
Hindi na plano ni Ruffa Gutierrez na muling sumabak sa mundo ng pageantry. Mas komportable na raw siya ngayon sa role na mentor para sa mga batang beauty queens, kabilang na si Michelle Dee na sasali sa Miss Grand International (MGI) All Stars competition sa Thailand sa December 12.
Sa isang interview pagkatapos ng advanced screening ng kanilang bagong pelikula na “Red Crown,” sinabi ni Ruffa na gusto niyang ibalik ang tulong na natanggap niya noon noong siya pa ang lumalaban para sa isang korona. Aminado siyang hindi na niya gagawin ang pagbalik sa pageants, pero nandiyan siya para mag-guide at sumuporta.
Support system sa Bangkok
Kaya naman, sinabi ni Ruffa na pupunta siya sa Bangkok matapos siyang imbitahan ni Michelle Dee. Ayon sa kanya, sa tingin niya ay mula December 10 hanggang 13 si Michelle doon, at lahat ng kasama nila sa “Red Crown” ay ininvite din. Para kay Ruffa, paraan ito ng "paying it forward" dahil gusto niyang suportahan si Michelle gaya ng pagsuporta ng nanay ni Michelle sa kanya noong siya ay 17 anyos pa lamang.
Binanggit ni Ruffa na ang unang pageant niya ay ang Look of the Year, isang international fashion modeling competition at talent search na itinatag noong 1983. Sa kabilang banda, kinumpirma rin ni Michelle Dee ang kanyang paglahok sa second edition ng Thailand-based Miss Grand International (MGI) All Stars 2026. Ayon kay Ruffa, mabait si Michelle at palaging supportive sa mga events nila.
Si Ruffa Gutierrez ay isang actress, model, at TV host na nanalo bilang Binibining Pilipinas World 1993 at naging second runner-up sa Miss World 1993. Si Michelle Dee naman ay Miss Universe Philippines 2023 na nakarating sa Top 10 ng Miss Universe 2023 sa El Salvador at nanalo ng apat na special awards. Ang nanay naman ni Michelle na si Melanie Marquez ay isang actress at beauty queen na nanalo ng Miss International crown noong 1979.
Ang pagiging 'Queenmaker' sa Red Crown
Enjoy daw na enjoy ni Ruffa ang kasama ang kanyang mga co-stars sa “Red Crown” dahil nakakakuha siya ng youthful energy mula sa kanila. Malaking tulong din daw ito para makarelate siya sa kanyang karakter sa film na si Charito Macapagal.
Sabi ni Ruffa, may pagkapareho siya at si Charito dahil pareho silang may soft spot at mahal ang kanilang "girls." Aminado siya na baka isipin ng ibang tao na high-maintenance, mataray, o hindi "soft-girl" si Ruffa, pero sa realidad ay soft daw siya at mahilig tumulong sa kapwa. Inilarawan niya ang sarili na very motherly, na siya ring personality ni Charito—tough exterior pero soft inside.
Agad daw na tinanggap ni Ruffa ang role dahil mahilig siya sa mga campy films. Sabi niya, madalas siyang offer-an ng mga projects na campy, mayaman, queen bee, boss, o mataray, at gustong-gusto niya ang mga ganoong characters. Para sa kanya, maganda ang role dahil isa siyang queenmaker at hilig niya ang mag-mentor ng mga kababaihan, hindi lang mga beauty queens, kundi pati na rin ang mga humihingi ng tulong sa kanya.
Sa pagbuo ng kanyang karakter bilang Charito Macapagal, isa sa mga naging pegs ni Ruffa ay si Stella Marquez-Araneta, ang founding chairperson ng Binibining Pilipinas Charities na nagpadala sa kanya sa Miss International pageant noon.
May kasunod pa ang kwento
Hindi lang ang pag-mentor ang exciting na balita, dahil ibinunyag din ni Ruffa na kasalukuyan nang ginagawa ang “Part 2” ng “Red Crown.” Sigurado na raw siya na kasama siya sa sequel dahil nag-promise si Miss Annette Gozon-Valdes, ang president at CEO ng GMA Pictures, dahil buhay pa raw ang kanyang karakter hanggang sa ending ng unang film.
Sana lang ay kasing-glam ng mga pageant walks ang plot ng Part 2, 'no?