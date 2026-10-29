Humba cravings ni Ashley Rivera, pinagbigyan!
Sino ba namang makakatanggi sa humba, 'di ba? 'Yan ang nanaig kay Ashley Rivera, o mas kilala natin bilang Petra Mahalimuyak, nang mag-request siya ng isang manamis-namis na humba dish sa Farm to Table.
Na-air ang cravings na ito noong 25 October 2026. Let's be honest, mapapa-extra rice ka talaga kapag humba ang usapan, lalo na kung ganyan katindi ang craving ni Ashley.
Sino rito ang nagugutom na rin pagkatapos basahin 'to?
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