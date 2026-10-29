Celeste Cortesi, mommy na! Kilalanin si Baby Sergio
Official na ang pagiging mommy ni Celeste Cortesi, ang Miss Universe Philippines 2022. Noong Martes, October 27, ibinalita niya sa Instagram ang pagdating ng kanyang panganay na baby boy, si Sergio.
Sobrang cute ng shared photo kung saan mahimbing na natutulog si Baby S sa bisig ni Celeste. "So precious, Baby S," pa-caption pa ng beauty queen. Naiiyak tayo sa cuteness, 'di ba?
Hindi rin nagpahuli si Jonathan Sterling, isang businessman at dating partner ni Celeste, na i-reshare ang post. Todo hanga si Jonathan sa tatag ni Celeste, lalo na't nakasama niya ito sa mahigit 20 oras ng labor. Sabi niya, So proud of Celeste and how far she’s come on her journey. Happy rin siyang i-welcome si Baby S sa mundo.
Kuwento ni Celeste noong in-announce niya ang pregnancy niya last April, pinangalanan niya ang anak sa kanyang yumaong ama na si Sergio rin. Pero plot twist sa timeline: confirmed na ang breakup nina Celeste at Jonathan noong September.