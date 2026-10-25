Quezon, namayagpag sa 28th Gawad PASADO Awards
Hindi nagpatalo ang historical drama na Quezon matapos nitong dominahin ang 28th Gawad PASADO Awards. Siyam na parangal ang naiuwi ng pelikula, kabilang ang pinaka-prestihiyosong Best Picture. Let's be honest, deserve na deserve ang sweep na ito dahil pati ang technical side ng movie ay kinilala rin.
Kasabay ng panalo ng pelikula, nakuha rin ni Jericho Rosales ang Best Actor award. Hindi rin nagpahuli si Jerrold Tarog na hinirang bilang Best Director. Para sa amin, kitang-kita rito ang synergy ng acting at direction na nagdala sa Quezon para maging isa sa pinaka-acclaimed na Filipino films ng taon.
Si Jerrold Tarog ay isang kilalang Filipino film director, screenwriter, producer, editor, at composer na sikat sa mga pelikulang Heneral Luna, Bliss, at Goyo: The Boy General.
Acting powerhouse at technical wins
Hindi lang ang main leads ang nagningning sa Quezon. Nakuha rin ni Mon Confiado ang Best Supporting Actor award para sa kanyang performance sa historical production. Pero hindi lang sa acting nagwagi ang pelikula; hinakot din nila ang awards para sa cinematography, production design, editing, music, at sound. Talagang walang naiwan sa haul na ito.
Sa ibang kategorya naman, naging highlight ang pagkilala sa mga aktres. Nanalo si Maris Racal bilang Best Actress para sa Sunshine, na nagpapatunay na on fire pa rin ang kanyang awards season. Pero hindi siya nag-iisa dahil hinati ni veteran actress na si Charo Santos-Concio ang Best Actress distinction para naman sa Only We Know. Nice one sa dalawa dahil pinakita nito na kahit anong henerasyon, basta magaling, panalo.
Naki-join din sa listahan ng mga leading male winners si Joshua Garcia na nag-uwi ng Best Actor award para sa Meet, Greet & Bye. Mula naman sa pelikulang Sunshine, nakuha ni Jennica Garcia ang Best Supporting Actress award.
Mula TV hanggang teatro at serbisyo
Sa mundo naman ng telebisyon, hindi pa rin bumibitaw si Coco Martin. Nakuha niya ang Best Actor in a Television Series para sa FPJ's Batang Quiapo. Hindi lang ang lead actor ang nanalo dahil ang mismong serye ay hinirang din bilang Best Television Drama Series. Solid talaga ang impact ng action drama na ito sa mga Pinoy viewers.
Binigyang-pugay din ang mga kabataang entertainer, kung saan natanggap ni Will Ashley ang Dangal ng Kabataan Award. Para naman sa mga pillars ng industriya, binigyan sina Noel Trinidad at Odette Khan ng Lifetime Achievement Awards bilang pagkilala sa kanilang ilang dekadang dedikasyon sa performing arts at impluwensya sa mga susunod na henerasyon ng artists.
Bukod sa mainstream, kinilala rin ang mga produksyong nag-promote ng kulturang Pinoy. Ang Madawag mula sa New Sunrise Films ay nabigyang-pugay para sa outstanding use of language, habang ang Unconditional ng BR Film Productions naman ang nanalo para sa advocacy nito sa gender equality.
Higit pa sa entertainment
Hindi lang acting at directing ang naging sentro ng gabi. Binigyang-halaga rin ang public service at edukasyon. Honor-roll dito si Angelu de Leon para sa kanyang public service, at si Romnick Sarmenta na nakakuha ng Outstanding Teacher award.
Ang 28th Gawad PASADO Awards, na ginanap noong 22 October 2026 sa Abbot Lopez Hall ng San Beda University sa Mendiola, Manila, ay hindi lang para sa pelikula. Kinilala rin dito ang mga achievements sa theater, documentary filmmaking, at journalism, pati na ang mga emerging creative talents.
Ang ceremony ay inorganisa ng Society of Bedan Literati and Linguists upang parangalan ang mga artists at productions na nagbigay ng malaking kontribusyon sa storytelling at entertainment ng bansa. Mula sa dominance ng Quezon hanggang sa pagkilala sa iba't ibang henerasyon ng performers, napatunayan na buhay na buhay at diverse ang Philippine entertainment industry.
Sino kaya sa mga nanalo ang magiging game-changer sa susunod na mga awards season?