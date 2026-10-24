Cyra Gwynth at Jan Roberts, nag-collab sa dreamy ballad na “BITUIN..”
Naglabas ng bagong single na “BITUIN..” ang R&B singers na sina Cyra Gwynth at Jan Roberts noong 23 October 2026. Isang dreamy ballad ito na nakatutok sa tema ng sincerity at devotion para sa isang significant other. Kung naghahanap kayo ng music na atmospheric ang vibe, ito na 'yun dahil pinagsama rito ang smooth vocals ni Gwynth at ang soothing na verse ni Roberts.
Si Cyra Gwynth ay isang Filipino-Belgian singer-songwriter. Matapos ang kanyang track na “HULING PAALAM..” noong 15 May, ito na ang kanyang ikalawang kanta sa wikang Tagalog. Ang “BITUIN..” ay bahagi ng kanyang inaabangang sophomore album na pinamagatang REALEYES.., na una niyang pinakilala sa Belgium noong February.
Ang kwento sa likod ng kanta
Para kay Gwynth, ang “BITUIN..” ay isang simple pero emotional at cute na kanta tungkol sa paghahanap ng taong itinuturing mong “the one.” Ayon sa kanya, para ito sa lahat ng mga taong kahit konti lang ay nakakaranas ng pag-ibig sa mga panahong ito.
Hindi pala ito agad naging duet sa simula. Inisip ni Gwynth na gawing duet ang track, pero isang kaibigan ang nag-suggest na i-collaborate ito kay Roberts. Inamin ni Gwynth na nakaramdam siya ng kaba dahil ito ang unang pagkakataon na nakatrabaho niya ang isang artist na primarily ay kumakanta sa Tagalog. Bagama't shy type siya, naging maganda raw ang bonding nila habang ginagawa ang kanta.
Natural na chemistry at production
Pagkarinig pa lang ni Roberts sa “BITUIN..,” nahulog na agad ang loob niya rito. Para sa kanya, naging fun at natural ang pagtatrabaho kasama si Gwynth dahil marami silang oras na ginugol sa pagbabahagi ng mga ideya at pag-uusap tungkol sa direksyon ng kanta.
Hindi rin nag-iisa si Gwynth sa pagbuo nito. Nakipagtulungan siya sa songwriter at frequent collaborator na si Luke April mula sa Novocrane at PLAYERTWO. Malaki ang naging papel ni April hindi lang sa production at pagsusulat ng Tagalog lyrics, kundi pati na rin sa pag-convince kay Gwynth na itago ang kanta para sa sarili niya. Una kasing naisip ni Gwynth na ibigay ang kanta sa ibang artist.
Visuals at album plans
Kasabay ng pag-release ng single, may kasama na ring official visualizer. Sa video, makikita ang dalawang singers na nasa isang cliff habang tanaw ang mga city lights, na swak na swak sa atmospheric na sound ng kanta.
Ang “BITUIN..” ay isa sa mga tracks na mapapakinggan sa REALEYES.. album. Matapos itong i-preview sa Belgium, inaantay na ng mga fans ang full release ng sophomore project ni Gwynth. Sino kaya ang “the one” na naiisip niyo habang nakikinig nito?