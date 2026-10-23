Vilma Santos, papasok na sa PMPC Star Awards Hall of Fame
Sino ba namang hindi kikiligan sa ganitong tribute? Maghahanda ng special number sina Edgar “Bobot” Mortiz at Tirso Cruz III para haranahin si Vilma Santos sa 42nd PMPC Star Awards for Movies. Si Mortiz ay dating onscreen leading man ni Vilma, habang close friend naman niya si Tirso.
Hindi lang basta performance ang own nila dahil gagawa ng kasaysayan si Vilma Santos bilang kauna-unahang actress na ma-i-induct sa Philippine Movie Press Club (PMPC) Star Awards for Movies Hall of Fame sa Movie Actress of the Year category. Let's be honest, deserved na deserved! Kasama rin niya sa listahan ng Hall of Fame inductees ngayong taon sina veteran sound engineer Albert Michael Idioma at screenwriter na National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Ang award na ito ay ibinibigay sa mga nanalo sa kani-kanilang kategorya nang hindi bababa sa 10 beses.
Mga icons at bagong hari't reyna
Magaganap ang awards night sa isang five-star hotel sa Manila sa ganap na 7 p.m. sa Linggo, Oct. 25. Bukod sa Hall of Fame, may tatlong industry veterans din na kikilalanin. Makukuha ni Sharon Cuneta ang Nora Aunor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award, at mag-per-perform naman ang anak niyang si Kakie para magbigay ng tribute sa kanya.
Kasama rin sa tatanggap ng lifetime achievement award si veteran actor at Mowelfund president na si Rez Cortez, na ito ang unang pagkakataon na makukuha niya ang naturang parangal pagkatapos ng limang dekada sa industriya. Bibigyang-pugay naman si dating film producer Alex Muhlach sa pamamagitan ng Ulirang Alagad ng Pelikula sa Likod ng Kamera Lifetime Achievement Award.
Box office at performances
Pagdating naman sa pera, kikilalanin sina Vice Ganda at Nadine Lustre bilang Takilya King and Queen dahil sa pelikulang “Call Me Mother,” na tinukoy ng mga organizer bilang highest-grossing local film ng 2025. Pero hindi lang takilya ang dala nila dahil nominated din silang dalawa para sa Movie Actor of the Year at Movie Actress of the Year.
Para sa entertainment value ng gabi, pangungunahan ni Ogie Alcasid ang opening number. Magkakaroon din ng special solo performance si Morissette, na nominated naman para sa New Movie Actress of the Year para sa pelikulang Song of the Fireflies.
Sino kaya ang mag-uuwi ng trophy sa dulo ng gabi?