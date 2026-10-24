Mga Kapuso stars, pasok na sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0
Sino ba namang hindi magugulat? Biglang nagpakita at pumasok sa Bahay ni Kuya ang ilang Kapuso stars para sa pinakabagong season ng Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0 ngayong Sabado, 24 October 2026.
Kabilang sa 16 housemates ang mga kilalang pangalan gaya nina Winwyn Marquez, Mikee Quintos, Anthony Constantino, at Raheel Bhyria. Pero hindi lang Kapuso ang nandun, dahil kasama rin sa listahan ang mga Star Magic stars na sina Cianne Dominguez at Robbie Jaworski, pati na rin si Gehlee Dangca na dating miyembro ng UNIS. May mga ordinaryong tao rin na nakapasok matapos pumasa sa auditions.
Ang plot twist? Sabi ng mga hosts, dalawa sa mga housemates ang magkakaroon ng special participation bilang collaborators ni Kuya. Talagang collab na collab ang peg nito.
Ngayong 24 October 2026 na rin nag-premiere ang PBB Collab 3.0 sa GMA Network, kung saan ipinakita na sa mga viewers ang bagong look ng Bahay ni Kuya. Fresh na fresh, ’di ba?
Para sa mga nakakalimot, si Brent Manalo at Mika Salamanca ang naging Big Winner duo sa unang PBB: Celebrity Collab Edition. Noong February naman, sina Caprice Cayetano at Lella Ford ang nagwagi bilang Kapuso at Kapamilya Big Winners sa PBB: Celebrity Collab Edition 2.0.
Sino kaya sa 16 na housemates ang may pinakamalakas na fighting spirit at mag-uuwi ng title?