Bagong batch ng PBB housemates, nagpapaganda at nagpapagwapo na sa Bahay ni Kuya
Nag-uumapaw na naman ang chika online dahil pumasok na ang bagong batch ng 16 housemates sa revamped Bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. Mahigit 21 taon nang nagsisilbing launching pad ang reality show para sa ilang showbiz at internet personalities, at nagpapataas ng kanilang karera at kasikatan.
Aminado tayo na hindi lang basta personality ang hinahanap dito. Sa ngayon, agaw-eksena ang mga male housemates dahil sa kanilang charisma, physique, at siyempre, ang face cards na nakakapagpakilig talaga. Let's be honest, kahit anong drama ang mangyari sa loob, basta visuals ang usapan, panalo tayo rito.
Sino kaya sa kanila ang magiging bagong favorite niyo o ang magiging center of attention sa mga susunod na linggo? Kayo, sino ang bet niyo sa bagong batch na 'to?