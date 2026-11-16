Keri pa rin ang oversized: Alex Gonzaga, inamin ang pagbabago sa fashion habits after motherhood
Aminado si Alex Gonzaga na nagbago ang pananaw niya sa fashion at body image matapos siyang maging ina. Tatlong buwan na ang nakalipas mula nang manganak ang actress at content creator, at napansin niyang kailangan na niyang maging mas maingat sa pagpili ng damit na babagay sa kanyang postpartum body.
Kinuwento ni Alex noong 11 November 2026, sa gitna ng Natori’s Fall 2026 collection showcase sa Rustan’s Makati, na mas binibigyang-pansin na niya ngayon kung paano bumabagay ang damit sa kanyang figure. Malaki rin ang epekto nito sa kanyang shopping habits dahil naging mas particular na siya sa pag-try on ng mga damit bago bumili.
Balik-tanaw naman siya sa dati niyang style kung saan kaya na niyang malaman kung kasya ang isang outfit sa isang tingin lang, kaya madalas ay hindi na niya kailangang isukat ang mga pinipili niya. Pero dahil sa pagbabago ng kanyang katawan, naging essential part na ng kanyang routine ang fitting sessions.
Sa puntong ito, na-realize ni Alex na tama pala ang kanyang ina na si Mommy Pinty sa pagpipilit na isukat muna ang mga damit bago ito bayaran.
Kahit may mga pagbabago, hindi naman nagbago ang hilig niya sa oversized outfits. Sabi nga niya, marami pa rin sa kanyang mga Natori pieces ang kasya pa rin sa kanya kahit nadagdagan ang kanyang timbang. Nakatulong din ang pagkakaroon ng versatile clothing pieces para maka-adjust siya sa kanyang changing body habang napananatili ang kanyang personal style.
Para kay Alex, ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa daily routine, kundi tungkol din sa pag-appreciate sa mga damit na nagbibigay ng comfort at confidence.