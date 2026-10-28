Philippines lang ang may season 2 ng LOL sa buong Asia, sabi ni Vice Ganda
Philippines lang ang tanging bansa sa buong Asia ang binigyan ng second season ng "LOL: Last One Laughing," ayon kay Vice Ganda sa isang media conference noong Martes, Oct. 27. Sabi ni Vice, sobrang excited siya sa trivia na ito at naging possible ang pagbabalik dahil sa strong performance ng unang installment.
Contractual obligation daw ang pagbabalik niya dahil dalawang seasons agad ang napirmahan niya, pero masaya siya rito dahil hindi pa siya tapos sa "high" ng season 1. Ayon sa kanya, sinigurado nila at ng mga showrunners na hindi lang isang season ang magiging takbo ng show.
Sabi ni Vice, pagkakataon din ito para ipakita sa mas malawak na audience ang Filipino comedy na proud siya dahil distinct, unique, at nagsisilbing salamin ng kultura at mga nangyayari sa bansa at sa mundo.
Bagong brands ng comedy
Excited din ang comedian na makita ang mga bagong style ng comedy mula sa mga batang performers gaya ni Esnyr. Opportunity rin daw ito para muling makasama ang mga kaibigan niyang sina Ethel, Pooh, at Candy. Dahil sa success ng first season, mas mataas na ang expectations ngayon kaya target nilang mag-deliver ng mas magandang second installment.
Para sa mga hindi pa nakakapanood, ang "LOL Philippines" ay adaptation ng Japanese series na "Documental" na gawa ni Hitoshi Matsumoto. Ang game ay simple pero mahirap: sampung comedians ang magpapagalingan sa pagpapatawa sa isa't isa gamit ang mga jokes at antics. Ang catch? Bawal na bawal silang tumawa o kahit ngumisi lang. Ang huling comedian na mananatiling seryoso ang kukuha ng official trophy at cash prize.
Mapapanood ang "LOL Philippines" season two simula Oct. 30 sa Prime Video.