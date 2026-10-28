Bibitaw na si Isa sa 'Taskforce Firewall'!
Parang may malaking plot twist na mangyayari sa 'Taskforce Firewall' dahil bibitaw na raw si Isa, na ginagampanan ni Kylie Padilla. Nakaka-stress naman 'tong teaser na 'to, mapapa-isip talaga tayo kung sino ba ang magliligtas kay Xander.
Para sa mga hindi pa nakaka-catch up, ang 'Taskforce Firewall' ay isang drama action series ng GMA Network. Mapapanood ang serye Lunes hanggang Biyernes, 8:50 p.m. sa GMA Prime.
Maraming ways para mapanood ang series: naka-simulcast ito sa GMA-7, Heart of Asia, at I Heart Movies. Kung na-miss ninyo ang original airtime, may second telecast din sa GTV tuwing 10:30 p.m. Pwede ring i-stream ang show sa GMA Play via Apple App Store, Google Play, Android TV, o sa GMANetwork.com/GMAPlay.
Seryoso, ready na ba tayo sa heartbreak o baka naman may plano lang si Isa?