Pee Mak PH adaptation, humakot na ng P100 million!
Hindi nagpaawat ang Philippine adaptation ng Thai hit film na "Pee Mak" matapos lagpasan ang P100-million mark sa ticket sales. 19 days lang matapos ang premiere nito sa mga lokal na sinehan, na-achieve na nila ang milestone na ito.
Ang pelikulang pinagbibidahan nina Wilbert Ross at Bea Binene ay nag-open noong Oct. 14 at nasa fourth week na ngayon ng screening. Ayon sa announcement ng Viva Films noong Sunday, Nov. 1, umabot na sa P100 million ang total gross ng pelikula.
Para sa mga hindi pa nakakapanood, base ito sa original Thai film kung saan bumalik ang karakter na si Pee mula sa giyera para makipag-reunite sa asawa niyang si Mak at sa kanilang anak, nang hindi alam na patay na pala ang mga ito.
Slay na slay ang numbers! Tingin niyo ba mas bet ng mga Pinoy ang horror-comedy kaysa sa pure horror lang?