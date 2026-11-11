Paul McCartney, billionaire na officially!
Grabe ang hustle ni Paul McCartney. Base sa report noong Lunes, November 9, officially billionaire na ang British singer-songwriter na may estimated net worth na $1.4 billion. Pangatlo siya sa listahan ng pinakamayamang musikero sa mundo, kasunod nina Jay-Z na may $2.8 billion at Taylor Swift na may $2 billion.
Hindi lang basta talent ang sikreto rito kundi ang pagiging wais sa negosyo. Malaking part ng yaman niya ang MPL Communications, ang music publishing business na itinayo niya noong 1969 bago pa nag-disband ang The Beatles. Dito niya nakontrol ang publishing rights at master recordings ng solo work niya, at binili rin niya ang catalogs ng ibang artists gaya ni Buddy Holly. Hawak din ng MPL ang rights ng mga Broadway musical scores at mga sikat na Christmas songs. Ang value ng MPL ay tinatayang hindi bababa sa $250 million at kumikita ng tens of millions of dollars taun-taon.
The Beatles legacy and more
Siyempre, hindi mawawala ang kita mula sa The Beatles catalog via Apple Corps holding company. Kumikita ito ng more than $50 million annually mula sa streaming, vinyl sales, at merchandise. Hinahati ang earnings na ito sa apat: 25% para kay McCartney, 25% kay Ringo Starr, at tig-25% para sa estates nina John Lennon at George Harrison. Ang share ni McCartney dito ay worth more than $150 million.
Dagdag pa rito ang kanyang US publishing rights sa mga songwriting copyrights ng The Beatles na nakuha niya matapos ang mahabang legal battles. Ang rights na ito ay worth at least $200 million at nagbibigay ng income na hindi bababa sa $10 million kada taon.
Pero wait, there's more. Ang fortune ng 84-year-old singer ay galing din sa ilang dekada ng international touring, mga properties sa United Kingdom at sa Hamptons, at isang art collection na may works nina René Magritte at Pablo Picasso. After more than six decades since sumikat ang The Beatles noong 1960s, active pa rin si McCartney sa music scene.
Sino ba naman ang hindi papayaman kung ganyan ang catalog ng kanta?