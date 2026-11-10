Anne Curtis, nambardagul kay Jhong Hilario sa 'It's Showtime'!
Mandy Mandopoulos · Nobyembre 11, 2026
Walang preno ang asaran sa 'It's Showtime' noong November 10, 2026 nang biglang mang-asar si Anne Curtis kay Jhong Hilario. Sa episode, sinabi ni Anne ang "Bulag ka ba?!" at hindi niya napigilang mang-asar kay Jhong.
Kabilang ito sa nakakaaliw na bardagulan ng 'Showtime Quadro' na siguradong magpapangiti sa mga Madlang Kapuso. Let's be honest, mas buhay ang tanghalian kapag may ganitong kulitan sa screen.
Sino kaya ang susunod na pagtitripan nina Anne at Jhong?
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