Makeup ni Regine Velasquez, binatikos ng beauty vlogger; fans, rumesbak
Umani ng halo-halong reaksyon ang beauty vlogger na si Anne Clutz matapos siyang magbigay ng "beauty feedback" sa makeup ni Regine Velasquez, na isang sikat na singer at actress. Sa isang post sa Threads na dinelete na ngayon, iminungkahi ni Anne na baka dapat magpalit ng makeup artist si Regine para sa susunod.
Napansin din ng content creator na kung si Regine man ang gumawa ng sariling makeup, baka "a little off" ang shade ng concealer o kaya naman ay kailangan pa ng a bit more blending. Ibinahagi ni Anne ang obserbasyon niya sa makeup ni Regine sa vlog interview ni Karen Davila, isang broadcast journalist, na inilabas noong October.
Sinubukan namang linawin ni Anne, na ang totoong pangalan ay Joanne Clutario, na wala siyang intensyong atakihin ang singer. Aniya, I come in peace po ha huhuhu! at Love na love ko po kayo! habang ipinapahayag na gusto lang niyang makarating ang feedback sa singer dahil hindi niya ito ma-tag.
Pero hindi pumatol ang mga fans at agad na rumesbak sa vlogger. Marami ang nagpaalala na madalas ay sariling gawa ni Regine ang makeup nito at naging signature look na ito na ginagaya pa nga ng iba. May isang user sa Threads na nagsabing maganda pa rin si Regine kahit ano pa ang makeup nito at pinaalalahanan ang vlogger na may mga opinyon na dapat itago na lang, lalo na kung walang humihingi ng suggestion.
Sa huli, humingi ng paumanhin si Clutario at inaming dapat ay itinago na lang niya ang kanyang komento. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang binibitawang salita si Regine Velasquez tungkol sa isyung ito.
Let's be honest, sino ba naman ang gustong mapuna ang concealer shade nila sa public? Iba talaga kapag signature look na, basta confident ang icon, go lang!