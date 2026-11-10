Michelle Dee, na-emergency surgery sa appendix

Papunta pa lang umano si Michelle Dee sa isang photoshoot nang makaramdam siya ng matinding pananakit ng tiyan at isugod sa ospital. Sa TikTok livestream niya noong Lunes, Nov. 9, kinuwento ng actress-beauty queen na sumailalim siya sa emergency appendectomy matapos makita sa CT scan na may mga stones na nakabara sa kanyang appendix.
Kahit nasa hospital bed, palaban pa rin si Michelle sa Instagram Stories at nag-post ng photo na nakangiti pa rin siya. Ang caption niya? CT scan to surgery real quick.
Sana ay mabilis ang recovery niya dahil kasalukuyan siyang naghahanda para sa Miss Grand International (MGI) All Stars 2026 competition na gaganapin sa Dec. 12 sa Thailand. Hindi pa sigurado kung makaaapekto ito sa pagsali niya sa international pageant.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.