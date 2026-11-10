roomies alert! bea millan-windorski at Miss Universe 2026
Imagine ang chika sa loob ng kwarto! Roommates sina Bea Millan-Windorski ng Philippines at Angela Aumonier ng Great Britain para sa Miss Universe 2026 na ginaganap sa Puerto Rico.
Siyempre, hindi lang ang bonding ang inaabangan kundi ang chance na iuwi ni Bea ang crown. Hindi na bago si Bea sa international stage dahil Miss Earth Water 2024 siya noon, kaya naman may experience na siya sa ganitong pressure.
Kasalukuyang nakatutok ang mga pageant fans sa 75th Miss Universe competition habang nagsisimula na ang journey ng mga delegates. Let's be honest, ang sarap lang isipin na may katuwang si Bea sa kwarto habang naghahanda para sa isa sa pinaka-coveted na crowns sa mundo.
Sana all may roomie na pwedeng hingan ng help sa zipper ng gown!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.