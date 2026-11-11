Ate Gay, huling hantungan na
Huling hantungan na ang comedian na si Ate Gay, o Gil Aducal Morales, at inilibing na siya sa Forest Lake, Biñan, Laguna.
Noong November 10, nag-post ang kanyang pamilya ng litrato ng kanyang huling hantungan gamit ang kanyang official social media account. Inanyayahan din nila ang mga kaibigan, kasamahan, at mga fans na samahan si Ate Gay sa kanyang huling hantungan sa Forest Lake, Biñan, Laguna.
Nagpasalamat din ang pamilya sa lahat ng nagbigay ng suporta at nag-alay ng mga panalangin sa gitna ng kanilang pagdadalamhati.
Bago ito, inanunsyo ng pamilya noong November 1 na pumanaw na ang komedyante matapos niyang buong-tapang na lumaban para sa kanyang buhay. May Stage 4 cancer ang impersonator. Rest peacefully in the loving arms of our Lord, Ate Gay. You will forever remain in our hearts, ayon sa mensahe.
Kilala si Ate Gay bilang isang comedian at television host na sikat sa pag-impersonate kay Nora Aunor. Nakilala rin siya sa kanyang mga comedic mashups ng mga popular na kanta at pagiging co-presenter sa mga variety shows na Comedy Bar at Wowowillie.