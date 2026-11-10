Mikee Quintos, naiiyak sa pag-amin tungkol sa college project backlash
Naging emosyonal si Mikee Quintos habang ibinubuhos ang isang masakit na karanasan mula sa kaniyang college years. Sa isang heartfelt conversation kasama si Big Brother sa loob ng Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0, inamin ng aktres na may mga emotional wounds pa rin siya na sinusubukang paghilumin hanggang ngayon.
Si Mikee Quintos ay isang Filipino actress at singer na nakilala sa pagganap bilang Lira sa Encantadia (2016). Sa pagkakataong ito, hindi ang kaniyang mga achievement ang naging sentro, kundi ang kaniyang vulnerability sa harap ng kamera.
Ang maling akala tungkol sa thesis
Binalikan ni Mikee ang online criticism na naranasan niya noong 2021. Nagmula ito sa isang issue tungkol sa isang school project na widely mistaken ng mga tao bilang kaniyang thesis. Ayon sa aktres, naging sobrang bigat ng journey na ito para sa kaniya noong nasa college pa siya dahil naramdaman niyang misunderstood siya ng mga tao.
People misunderstand me and my intentions. And naging mabigat na journey po sa akin yun, Kuya, nung college po, Kuya. Yun po talaga, pag-amin niya. Para kay Mikee, naging mahirap ang sitwasyon dahil mabilis humusga ang mga tao sa kaniyang intensyon nang hindi muna inaalam ang buong kuwento.
Lalong lumala ang kontrobersya nang kumalat ito online. Maraming tao ang bumatikos sa kaniya nang hindi naiintindihan ang tunay na sirkumstansya ng proyekto. Nilinaw ni Mikee na hindi ito thesis kundi isang group work lamang, pero hinate pa rin siya ng maraming tao dahil sa maling akala.
Mga batchmates at online ridicule
Ang mas masakit na bahagi ng karanasan ay hindi lang galing sa mga strangers. Nadismaya si Mikee nang makitang sumasama sa panunukso ang mga taong personal niyang kilala, kabilang na ang ilang mga dating batchmates niya noong high school.
Kinuwento niya na tila "pinagpyestahan" siya sa kaniyang mga social media accounts. Nakita niya ang kaniyang mga dating kaklase na nagse-share ng issue, tumatawa, at nagta-tag pa sa isa't isa habang ginagawang katatawanan ang nangyayari sa kaniya.
Dahil dito, nagbago ang pananaw ni Mikee sa mga tao, sa pagkakaibigan, at sa intensyon ng mga nasa paligid niya. Na-realize niya na kahit mabuti ang kaniyang intensyon, hindi ibig sabihin na ganoon din ang lahat ng taong makikilala niya. Para sa kaniya, tila sine-celebrate at ine-enjoy lang ng iba ang isang bash o issue online.
Ang proseso ng paghilom
Sa kabila ng sakit, may natutunan si Mikee tungkol sa pagprotekta sa kaniyang emotional well-being. Tinanggap niya na hindi niya kontrolado ang perception ng ibang tao at hindi niya maaaring asahan na lahat ay mag-iisip o mag-uunawa sa kaniya dahil kung gagawin niya iyon, siya lang ang masasaktan.
Kahit maraming taon na ang lumipas mula noong 2021, inamin ng aktres na hindi pa rin tuluyang nawawala ang emotional impact ng kontrobersya. Ang pakikipag-usap niya kay Big Brother ang nagsilbing pagkakataon para harapin ang mga feelings na matagal na niyang kinikimkim.
And narealize ko, kailangan ko i-heal ‘to. Hindi ko pwedeng takbuhan forever, pagtatapat niya. Ang pag-aming ito ay nagpakita ng isang vulnerable side ni Mikee, na malayong-malayo sa kaniyang public image na laging masayahin at puno ng accomplishments sa show business.
Habang nananatili sa Bahay ni Kuya, determinado si Mikee na harapin ang mga unresolved emotions kaysa iwasan ang mga ito. Para sa kaniya, ang pag-move forward ay hindi na tungkol sa pagpapatunay na nagkamali ang mga taong humusga sa kaniya, kundi tungkol sa paghahanap ng kapayapaan at pagtitiwala muli sa sarili upang tuluyan nang magsimula ang healing process.