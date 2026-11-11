Semi-permanent manicure: Alamat o totoo?
Sikat na sikat ang semi-permanent manicure dahil sa tibay, kintab, at elegance nito na tumatagal ng ilang linggo. Perfect ito sa mga busy na gustong laging on-point ang kuko nang hindi kailangang pabalik-balik sa salon. Pero kahit trend na trend, marami pa ring kumakalat na sabi-sabi tungkol sa epekto nito sa health ng nails.
Let's be real: hindi ang mismong material ng gel nails ang sumisira sa kuko kundi ang maling paraan ng pagtanggal nito. Ang pagbakbak nang pilit o paggamit ng metal tools nang walang tamang soaking ang tunay na salarin sa damage. Kung gagawin ito nang tama at gagamit ng proper products, pwede pa ngang magsilbing proteksyon ang semi-permanent polish para hindi madaling mabali ang mga fragile nails. Ang secret lang dito ay ang pagpili ng mild base at isang technician na maingat sa technique.
Tips para sa healthy nails
Walang strict rule kung gaano kadalas dapat magpa-nail polish. Ang mahalaga ay consistent ang pag-hydrate sa mga dulo ng daliri at binibigyan ng ilang araw na pahinga ang mga kuko paminsan-minsan.
Kung napapansin mong naninilaw ang kuko, hindi ito dahil sa semi-permanent method. Karaniwang resulta ito ng paggamit ng low-quality na polish o kaya naman ay nakalimutang maglagay ng protective base bago ang kulay. Basta quality products ang gamit, mananatiling malinis at healthy ang natural nail plate.
Ang isyu sa UV/LED lamps
Pagdating naman sa mga LED at UV lamps, minimal lang ang radiation na nailalabas ng mga modernong lamps habang nagpapatuyo ng polish. Pero kung gusto mo talagang maging safe at peace of mind ka, pwedeng mag-apply ng sunscreen sa kamay o gumamit ng special protective gloves bago simulan ang process.
Kaya next time na magpapa-manicure ka, relax ka lang basta alam mo ang tamang steps at quality ang gamit. Ready ka na bang ibalik ang glow ng nails mo?